2020-05-08T12:13:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области больных COVID-19 стало больше на 58 человек

Первый случай зарегистрировали в Пошехонском районе
Светлана Крутикова
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Первый заболевший появился в Пошехонском районе. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтактеПервый заболевший появился в Пошехонском районе. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте
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В регионе еще у 58 человек диагностировали коронавирус. Первый заболевший появился в Пошехонском районе.

За сутки выздоровели 9 пациентов. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 145 человек. По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, количество выздоровевших в статистике всероссийского информационного центра по коронавирусу указано гораздо больше, эти сведения являются ошибочными.

На лечении в больницах находятся 193 человека. Состояние двух пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое, еще 10 - как тяжелое.

Статистика на 8 мая такова:

- заболевших с начала периода - 993:

Ярославль - 469;

Гаврилов-Ямский МР - 133;

Рыбинск - 119;

Тутаевский МР - 53;

Переславский городской округ - 40;

Ростовский МР - 50;

Рыбинский МР - 30;

Ярославский МР - 23;

Угличский МР - 21;

Борисоглебский МР - 13;

Некрасовский МР - 12;

Даниловский МР - 10;

Некоузский МР - 6;

Большесельский МР - 6;

Первомайский МР - 5;

Любимский МР - 1;

Брейтовский МР - 1;

Пошехонский МР - 1

- выздоровевших - 145 человек

- умерших - 11 человек

- на лечении - 837 человек (госпитализировано 193)

- лабораторных исследований за сутки - 1561

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 164 человека

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1479 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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