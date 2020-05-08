В Ярославской области больных COVID-19 стало больше на 58 человек
В регионе еще у 58 человек диагностировали коронавирус. Первый заболевший появился в Пошехонском районе.
За сутки выздоровели 9 пациентов. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 145 человек. По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, количество выздоровевших в статистике всероссийского информационного центра по коронавирусу указано гораздо больше, эти сведения являются ошибочными.
На лечении в больницах находятся 193 человека. Состояние двух пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое, еще 10 - как тяжелое.
Статистика на 8 мая такова:
- заболевших с начала периода - 993:
Ярославль - 469;
Гаврилов-Ямский МР - 133;
Рыбинск - 119;
Тутаевский МР - 53;
Переславский городской округ - 40;
Ростовский МР - 50;
Рыбинский МР - 30;
Ярославский МР - 23;
Угличский МР - 21;
Борисоглебский МР - 13;
Некрасовский МР - 12;
Даниловский МР - 10;
Некоузский МР - 6;
Большесельский МР - 6;
Первомайский МР - 5;
Любимский МР - 1;
Брейтовский МР - 1;
Пошехонский МР - 1
- выздоровевших - 145 человек
- умерших - 11 человек
- на лечении - 837 человек (госпитализировано 193)
- лабораторных исследований за сутки - 1561
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 164 человека
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1479 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU