В Ярославле снова ремонтируют проспект Авиаторов

8 Май 2020 2020-05-08T11:46:39+03:00

Участок уже ремонтировался, но качество проверяющих не устроило

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Ремонт на участке от улицы Дачной до 3-й Яковлевской, протяженностью 3,3 километра, ремонтировали в 2018 году по программе БКД. Сейчас здесь компания ЕКС начала работы в рамках гарантийных обязательств.

Ежегодный объезд всех объектов, которые были отремонтированы в рамках нацпроект, показали, что на проспекте Авиаторов есть много недостатков.

- Они касаются съездов и примыканий, качества асфальтобетонного покрытия на отдельных участках, состояния разметки. Через две недели состоится плановый выезд, мы проверим, как устранят замечания, - сказал главный специалист МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Руслан Зубков.

Замечания должны устранить и другие подрядчики на других дорогах. Срок – до 16 мая. Если по гарантийным обязательствам работы не будут выполнены, подрядчикам грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU