2020-05-08T11:41:03+03:00
Общество

Ярославские судебные приставы организовали передвижной «Бессмертный полк»

В вагонах электрички разместили фотографии и истории воевавших родственников
Светлана Крутикова
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Судебные приставы организовали передвижной «Бессмертный полк». ФОТО: Пресс-служба УФССП России по Ярославской областиСудебные приставы организовали передвижной «Бессмертный полк». ФОТО: Пресс-служба УФССП России по Ярославской области
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В Ярославле судебные приставы поддержали всероссийскую инициативу и организовали передвижной «Бессмертный полк».

В вагонах электрички разместили портреты своих родственников, которые на фронте и в тылу боролись за победу и не дожили до сегодняшнего дня. Снаружи, на вагонах, художники нарисовали солдата Красной Армии, женщину - труженицу тыла, Орден Отечественной войны, орден «Победы», медаль «Знамя Победы» и георгиевскую ленточку.

- Мы чтим и бережно храним память о подвигах наших героев. В этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, судебные приставы предложили новый формат участия в акции «Бессмертный полк». Мы собрали семейные истории и фотографии от коллег со всей России. Нашу идею поддержала Северная пригородная пассажирская компания, - рассказал и.о. главного судебного пристава Ярославской области Андрей Абрамов.

Вчера, 7 мая, тематически оформленная электричка отправилась из Ярославля в Александров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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