Призывная кампания в Ярославской области стартует с 12 мая

8 Май 2020 2020-05-08T11:20:25+03:00

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С 12 мая в Ярославской области начнет работать призывные комиссии, отправка молодых людей по воинским частям начнется с 20 мая.

В соответствии с Указом Президента РФ и указом губернатора региона призыв на военную службу в Ярославской области проводится с 1 апреля по 15 июля. Как сообщает мэрия Ярославля, с этой целью создана призывная комиссия Военного комиссариата Дзержинского и Ленинского районов.

- Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска, будут проведены в установленном порядке в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU