2020-05-08T11:20:25+03:00
Общество

Призывная кампания в Ярославской области стартует с 12 мая

Отправка призывников начнется с 20 числа
Полина Вачнадзе
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Призывная кампания в Ярославской области стартует с 12 маяПризывная кампания в Ярославской области стартует с 12 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 12 мая в Ярославской области начнет работать призывные комиссии, отправка молодых людей по воинским частям начнется с 20 мая.

В соответствии с Указом Президента РФ и указом губернатора региона призыв на военную службу в Ярославской области проводится с 1 апреля по 15 июля. Как сообщает мэрия Ярославля, с этой целью создана призывная комиссия Военного комиссариата Дзержинского и Ленинского районов.

- Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска, будут проведены в установленном порядке в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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