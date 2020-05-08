2020-05-08T11:08:08+03:00
Общество

В Ярославле на Добрынинском мосту перезапустят движение

Сделают это в ночь с 11 на 12 мая
Светлана Крутикова
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В ночь с 11 на 12 мая на Добрынинском мосту перезапустят движениеВ ночь с 11 на 12 мая на Добрынинском мосту перезапустят движениеФото: Мэрия Ярославля
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В ночь с 11 на 12 мая на Добрынинском мосту перезапустят движение. Откроют сквозной проезд от Промышленного шоссе до улицы Чкалова. Одновременно с этим перекроют боковые съезды в сторону Пятерки.

- На сегодняшний день все работы проводятся в срок. Подрядчик ответственно подходит к делу. Тем не менее работу держим на особом контроле. В октябре этого года Добрынинский путепровод должен быть сдан, - отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Сейчас подрядчик завершает работы со стороны улицы Чкалова. Установили барьерные и перильные ограждения, шумозащитные экраны, смонтировали фонарные столбы и отремонтировали лестничные проходы. На перекрытом участке дороги положили новый асфальт, осталось нанести разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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