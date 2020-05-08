В Ярославле на Добрынинском мосту перезапустят движение
В ночь с 11 на 12 мая на Добрынинском мосту перезапустят движение. Откроют сквозной проезд от Промышленного шоссе до улицы Чкалова. Одновременно с этим перекроют боковые съезды в сторону Пятерки.
- На сегодняшний день все работы проводятся в срок. Подрядчик ответственно подходит к делу. Тем не менее работу держим на особом контроле. В октябре этого года Добрынинский путепровод должен быть сдан, - отметил мэр Ярославля Владимир Волков.
Сейчас подрядчик завершает работы со стороны улицы Чкалова. Установили барьерные и перильные ограждения, шумозащитные экраны, смонтировали фонарные столбы и отремонтировали лестничные проходы. На перекрытом участке дороги положили новый асфальт, осталось нанести разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU