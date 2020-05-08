2020-05-08T11:00:27+03:00
Общество

Ярославские депутаты отчитались о своих доходах за прошлый год

КП-Ярославль составил топ-5 самых богатых народных избранников
Полина Вачнадзе
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КП-Ярославль составил топ-5 самых богатых народных избранниковКП-Ярославль составил топ-5 самых богатых народных избранниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Опубликованы декларации о доходах и имуществе депутатов Ярославской областной думы за прошлый год. Сколько же заработали народные избранники и их супруги в 2020 году, каким имуществом они владеют?

В несомненных лидерах – Тигран Казарян. В прошлом году он заработал чуть больше 76 миллионов рублей. Также депутат владеет недвижимостью в России и Армении: земельными участками под индивидуальное жилищное строительство и гаражами, нежилыми помещениями, домом в Армении в 388 квадратов и двумя домами в России в 590 и 947 квадратных метров.

Супруга Тиграна Владимировича оказалась также состоятельной дамой. В прошлом году она заработала 205 миллионов рублей. Кроме того, у нее в собственности автомобили Rolls-Royce и Mercedes-Benz, а также гидроцикл.

На втором месте – депутат Илья Круглов с доходом за прошлый год в 56,6 миллионов рублей. У Ильи Валентиновича земельные участки под торгово-выставочные центры, для размещения промышленных объектов и нежилых помещений, множество нежилых помещений, гараж, жилой дом в Испании, дом и квартира в России.

У Якова Якушева, который с доходом в 25,7 миллиона рублей, занимает третье место – имеются земельные участки, два жилых дома, несколько квартир в России и одна в Швейцарии.

Заместитель председатель комитета думы по аграрной политике Михаил Никешин в прошлом году заработал 16,9 миллиона рублей, а его супруга – 25 миллионов. У народного избранника в декларации указаны земельные участки для размещения производств и многоэтажных жилых домов, нежилые здания, а также жилой дом. Автопарк у Михаила Никешина тоже внушительный: легковой ВАЗ, грузовик ГАЗ, два прицепа, автопогрузчики и снегоход.

Замыкает пятерку лидеров по доходам за 2019 год Андрей Коваленко с 14 миллионами рублей. У него в собственности и пользовании квартиры, жилой дом, легковой автомобиль, снегоход, прицеп.

Самый низкий среди ярославских депутатов доход у Андрея Щенникова. За прошлый год он заработал чуть больше 568 тысяч рублей. В пользовании у народного избранника квартира и приемная. А вот супруга Андрея Щенникова в 2019 году заработала значительно больше мужа: ее доход составил 10,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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