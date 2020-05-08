В Ярославле из-за COVID-19 закрыли еще один детский сад

8 Май 2020 2020-05-08T10:07:35+03:00

У одного из родителей тест на коронавирус дал положительный результат

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В Ярославле закрыли еще один детский сад, в котором работала дежурная группа. У одного из родителей воспитанников диагностировали COVID-19.

- Детский сад посещали 12 детей. Восемь работников учреждения и родители дошкольников переходят на самоизоляцию. Им выдадут больничные листы. Все помещения и здание детского сада продезинфицируют, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Это третий детский сад в Ярославле, который прекратил свою работу из-за угрозы распространения COVID-19. Еще два дошкольных учреждения по той же причине закрылись в Тутаеве.

ИСТОЧНИК KP.RU