В Ярославле из-за COVID-19 закрыли еще один детский сад
В Ярославле закрыли еще один детский сад, в котором работала дежурная группа. У одного из родителей воспитанников диагностировали COVID-19.
- Детский сад посещали 12 детей. Восемь работников учреждения и родители дошкольников переходят на самоизоляцию. Им выдадут больничные листы. Все помещения и здание детского сада продезинфицируют, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
Это третий детский сад в Ярославле, который прекратил свою работу из-за угрозы распространения COVID-19. Еще два дошкольных учреждения по той же причине закрылись в Тутаеве.
ИСТОЧНИК KP.RU