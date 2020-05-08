2020-05-08T09:34:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области могут ввести масочный режим

Новостями с заседания регионального штаба поделился глава Рыбинска Денис Добряков
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области могут ввести масочный режимВ Ярославской области могут ввести масочный режимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Рыбинска Денис Добряков в своем регулярном видеообращении к горожанам рассказал о возможном введении в Ярославской области масочного режима. Этот вопрос обсуждался на региональном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- Ждем нормативного акта со стороны правительства Ярославской области, и эта мера будет подтверждена практически законодательно. После чего можно будет штрафовать людей, нарушающих масочный режим, - сказал Денис Добряков.

В Рыбинске, по выражению главы, уже «предприняли упредительные меры». Пассажиров автобусов настоятельно просят пользоваться защитными масками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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