В Ярославской области могут ввести масочный режим
Глава Рыбинска Денис Добряков в своем регулярном видеообращении к горожанам рассказал о возможном введении в Ярославской области масочного режима. Этот вопрос обсуждался на региональном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
- Ждем нормативного акта со стороны правительства Ярославской области, и эта мера будет подтверждена практически законодательно. После чего можно будет штрафовать людей, нарушающих масочный режим, - сказал Денис Добряков.
В Рыбинске, по выражению главы, уже «предприняли упредительные меры». Пассажиров автобусов настоятельно просят пользоваться защитными масками.
ИСТОЧНИК KP.RU