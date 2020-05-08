В Ярославле начали ремонтировать улицу Туманова

8 Май 2020 2020-05-08T09:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 7 мая, начался ремонт на улице Туманова. Она вошла в проект «Улица Победы». В этом году каждый регион включил в программу дорожных работ объекты, которые названы в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны и требуют ремонта или обустройства.

На улице Туманова заменят около 750 метров асфальта, обновят тротуар, установят новый бордюрный камень и новое освещение. Кроме того, на участке от Панина до Волгоградской отремонтируют около шести тысяч квадратных метров асфальта, установят недостающие ограждения, бордюрный камень, заменят дорожные знаки и восстановят места для парковки.

- Сегодня фрезеруем асфальт. Объект сложный. Улица очень узкая, много транспорта, который создает трудности. На объекте работают около 15 человек, - отметил генеральный директор подрядной организации Евгений Сдвижков.

Работы на данном участке планируют завершить к концу июня.

ИСТОЧНИК KP.RU