2020-05-08T09:17:56+03:00
Общество

В Ярославле начали ремонтировать улицу Туманова

Работы планируют завершить к концу июня
Светлана Крутикова
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В Ярославле начали ремонтировать улицу ТумановаВ Ярославле начали ремонтировать улицу ТумановаФото: Мэрия Ярославля
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Вчера, 7 мая, начался ремонт на улице Туманова. Она вошла в проект «Улица Победы». В этом году каждый регион включил в программу дорожных работ объекты, которые названы в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны и требуют ремонта или обустройства.

На улице Туманова заменят около 750 метров асфальта, обновят тротуар, установят новый бордюрный камень и новое освещение. Кроме того, на участке от Панина до Волгоградской отремонтируют около шести тысяч квадратных метров асфальта, установят недостающие ограждения, бордюрный камень, заменят дорожные знаки и восстановят места для парковки.

- Сегодня фрезеруем асфальт. Объект сложный. Улица очень узкая, много транспорта, который создает трудности. На объекте работают около 15 человек, - отметил генеральный директор подрядной организации Евгений Сдвижков.

Работы на данном участке планируют завершить к концу июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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