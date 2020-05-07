Энергетики «Россети Центр Ярэнерго» благоустраивают памятники и мемориалы Великой Отечественной войны

7 Май 2020 2020-05-07T21:00:43+03:00

В селе Сарафоново энергетики привели в порядок памятник воинам-землякам

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В преддверие памятной даты – 75-летия Победы специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» принимают участие в благоустройстве памятников и мемориальных комплексов Великой Отечественной войны на территории региона.

В селе Сарафоново энергетики привели в порядок памятник воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Сотрудники Ярославского РЭС по согласованию с администрацией села очистили место от мусора и листвы, подкрасили элементы памятника и побелили близстоящие деревья.

Специалисты Яргорэлектросети филиала «Ярэнерго» демонтировали опору линий электропередачи на воинском мемориальном кладбище Ярославля. Особое внимание в областном центре работники филиала уделили расположенной рядом с подстанцией «Северная» стеле памяти энергетикам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Ее территория была убрана и подметена, а сама стела украшена цветами.

В районах электрических сетей были обследованы линии электропередачи вблизи территорий мемориальных скверов, при необходимости проведена опиловка веток деревьев вблизи этих ЛЭП.

Ярославские энергетики убеждены, что бережное отношение к истории и сохранению памяти о подвигах предков – долг каждого гражданина.