В Ярославле открыли памятник сотрудникам завода, погибшим в годы войны

7 Май 2020 2020-05-07T16:46:40+03:00

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Сегодня, 7 мая, в Ярославле на улице Некрасова открыли памятник работникам обувной фабрики «Североход», которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Много лет назад здесь установили мемориал с фамилиями сотрудников, погибших на войне. Всего 44 человека. А в год 75-летия Победы приняли решение поставить памятник. Автором монумента стал скульптор Степан Баранников.

- Памятник представляет собой собирательный образ солдата. Это простой советский человек, без званий и наград. Хотелось передать чувства того, кто идет на войну защищать отечество и своих близких, - пояснил автор работы.

В годы войны фабрика выпускала обувь для нашей армии и брезентовые палатки для полевых госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU