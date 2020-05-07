В Ярославле открыли памятник сотрудникам завода, погибшим в годы войны
Сегодня, 7 мая, в Ярославле на улице Некрасова открыли памятник работникам обувной фабрики «Североход», которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Много лет назад здесь установили мемориал с фамилиями сотрудников, погибших на войне. Всего 44 человека. А в год 75-летия Победы приняли решение поставить памятник. Автором монумента стал скульптор Степан Баранников.
- Памятник представляет собой собирательный образ солдата. Это простой советский человек, без званий и наград. Хотелось передать чувства того, кто идет на войну защищать отечество и своих близких, - пояснил автор работы.
В годы войны фабрика выпускала обувь для нашей армии и брезентовые палатки для полевых госпиталей.
ИСТОЧНИК KP.RU