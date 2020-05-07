2020-05-07T16:46:40+03:00
Общество

В Ярославле открыли памятник сотрудникам завода, погибшим в годы войны

Мемориал появился на улице Некрасова
Светлана Крутикова
Поделиться:
В Ярославле открыли памятник сотрудникам завода, погибшим в годы войныВ Ярославле открыли памятник сотрудникам завода, погибшим в годы войныФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 мая, в Ярославле на улице Некрасова открыли памятник работникам обувной фабрики «Североход», которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Много лет назад здесь установили мемориал с фамилиями сотрудников, погибших на войне. Всего 44 человека. А в год 75-летия Победы приняли решение поставить памятник. Автором монумента стал скульптор Степан Баранников.

- Памятник представляет собой собирательный образ солдата. Это простой советский человек, без званий и наград. Хотелось передать чувства того, кто идет на войну защищать отечество и своих близких, - пояснил автор работы.

В годы войны фабрика выпускала обувь для нашей армии и брезентовые палатки для полевых госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле открыли памятник сотрудникам завода, погибшим в годы войны
Семерых ярославцев, прилетевших из Японии, сегодня доставят домой
Медсестра ярославской стоматологии заразилась COVID-19
Георгиевские ленточки выдадут в почтовых отделениях Ярославля и Рыбинска
В Ярославской области из окна выпала маленькая девочка
Как будет ходить транспорт из-за ремонта Тутаевского шоссе в Ярославле
В правительстве региона рассказали о ярославцах, вылечившихся от COVID-19
Ярославну, решившую сдать квартиру, обманули на 328 тысяч рублей
«Ростелеком» предлагает мобильную связь за один рубль
Самоизоляция? Не слышал. Уровень самоизоляции в Ярославле снизился до 1,9 балла
Стало известно, когда в Ярославле отключат отопление
В Ярославле на пожаре погиб мужчина
Онкоотделение рыбинской больницы не будет принимать пациентов
Повлиял ли коронавирус на преступность в Ярославской области
Количество заболевших COVID-19 в Ярославской области достигло 935 человек
Глава Рыбинска заступился за полицейского, застрелившего собаку
Три ярославские школы будет финансировать область
29 ярославских магазинов нарушили режим самоизоляции
Акция «Георгиевская ленточка» в Ярославле: как пройдет в этом году
В Рыбинске к 9 Мая установили пушки
В Ярославской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры