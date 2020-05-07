2020-05-07T16:23:26+03:00
Общество

Семерых ярославцев, прилетевших из Японии, сегодня доставят домой

С 27 апреля на родину вернулся 51 человек
Светлана Крутикова
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Семерых ярославцев, прилетевших из Японии, сегодня доставят домойСемерых ярославцев, прилетевших из Японии, сегодня доставят домойФото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня еще семерых ярославцев, которые прилетели чартерным рейсом из Токио, доставят домой.

- Мы ведем системную работу по вывозу жителей нашего региона из-за границы. Процесс идет круглосуточно. Находимся в постоянном контакте с МИД, Минкомсвязи и российскими консульствами. За последние полторы недели 48 человек смогли вернуться домой, - рассказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Вернувшиеся из-за границы пройдут обязательное медицинское обследование и должны будут соблюдать карантин в течение 14 дней.

Всего 250 жителей области подали заявки с просьбой помочь вернуться домой. В регион уже возвратился 51 человек: 16 - из Индии, 3 - из Греции, 5 - из Шри-Ланки, 10 - из США, 3 - из Израиля, 5 - из Таиланда, 5 - из Индонезии и 1 - из Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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