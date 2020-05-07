Семерых ярославцев, прилетевших из Японии, сегодня доставят домой
Сегодня еще семерых ярославцев, которые прилетели чартерным рейсом из Токио, доставят домой.
- Мы ведем системную работу по вывозу жителей нашего региона из-за границы. Процесс идет круглосуточно. Находимся в постоянном контакте с МИД, Минкомсвязи и российскими консульствами. За последние полторы недели 48 человек смогли вернуться домой, - рассказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.
Вернувшиеся из-за границы пройдут обязательное медицинское обследование и должны будут соблюдать карантин в течение 14 дней.
Всего 250 жителей области подали заявки с просьбой помочь вернуться домой. В регион уже возвратился 51 человек: 16 - из Индии, 3 - из Греции, 5 - из Шри-Ланки, 10 - из США, 3 - из Израиля, 5 - из Таиланда, 5 - из Индонезии и 1 - из Узбекистана.
ИСТОЧНИК KP.RU