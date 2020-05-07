Медсестра ярославской стоматологии заразилась COVID-19

7 Май 2020 2020-05-07T16:04:06+03:00

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Коронавирусом заразилась медсестра ярославской областной стоматологической поликлиники. Женщина почувствовала симптомы ОРВИ и обратилась к врачу. Ее отправили на больничный и назначили соответствующее лечение, взяв и мазок на COVID-19.

- Когда пришли результаты теста, выяснилось, что у женщины коронавирусная инфекция. Кабинет, где она работала, закрыли. Три врача и уборщица, контактировавшие с медсестрой, отправлены на карантин по контакту, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Сейчас в кабинете медсестры проводится дезинфекция. Круг контактов зараженного медицинского работника устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU