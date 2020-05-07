2020-05-07T15:02:01+03:00
Общество

В Ярославской области из окна выпала маленькая девочка

За ней присматривала старшая сестра
Полина Вачнадзе
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В майские праздники в Ярославской области произошло несколько несчастных случаев с детьмиВ майские праздники в Ярославской области произошло несколько несчастных случаев с детьмиФото: Полина Вачнадзе
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В майские праздники в Ярославской области произошло несколько несчастных случаев с детьми. Один из них – в Переславле-Залесском.

Из окна на четвертом этаже выпала трехлетняя девочка. За ней присматривала восьмилетняя сестра, сама еще малышка. Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице, в реанимации. У нее многочисленные переломы.

Трое детей получили травмы во время ДТП. Два ребенка были в машине во время столкновения, в другом случае автомобиль сбил первоклассницу.

Еще одна девочка получила травму головы – на нее упала ветка. Рядом был отец ребенка, как раз он и проводил манипуляции с деревом.

- Не оставляйте детей без присмотра. В режиме самоизоляции им особенно трудно. В ситуации, когда уже привычные игры и занятия исчерпали себя, детям как никогда необходимо ваше внимание. Берегите ваших детей, - обратился ко всем родителям уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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