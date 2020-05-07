2020-05-07T14:36:28+03:00
Общество

Как будет ходить транспорт из-за ремонта Тутаевского шоссе в Ярославле

Маршруты изменятся с 15 мая
Полина Вачнадзе
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Из-за ремонта Тутаевского шоссе изменится схема движения автобусовИз-за ремонта Тутаевского шоссе изменится схема движения автобусовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ремонтные работы на участке Тутаевского шоссе между улицами Урицкого и Панина начнутся 15 мая. С этого дня схемы движения многих автобусов и маршруток будут изменены.

Автобусы №4Т «Торговый переулок – фабрика «Красный Перевал», №6 «Шинный завод – НЗКИ», №23 «Областная больница – 15 МКР», №47 «Улица Доронина – Больница №9», №96 «НЗКИ – ТРК «Ярославский Вернисаж» на участке между остановками «Улица Урицкого» и «Яблоневый Посад» будут ездить по улице Урицкого, Ленинградскому проспекту и улице Панина в обоих направлениях.

НЕ будет остановок «Павловский парк», «Поликлиника №5», «Мостоотряд», но добавляются остановки «ЖК «Октябрь», «Дом одежды», «Улица Урицкого» (на Ленинградском проспекте), «Улица Пионерская», «Проспект Дзержинского», «Улица Панина», «2-й Брагинский проезд».

Автобус №10 «15 МКР – НЗКИ» от остановки «НЗКИ» будет ходить по Красноперевальскому переулку, улице Красноперевальской, улице Куропаткова, улице Большая Норская, Тутаевскому шоссе, улице Панина, Ленинградскому проспекту, улице Урицкого с разворотом по Тутаевскому шоссе, улице Елены Колесовой, Ленинградскому проспекту (по часовой стрелке).

НЕ будет остановок «Павловский парк», «Поликлиника №5», «Мостоотряд». Добавляются остановки «2-й Брагинский проезд», «Улица Панина», «Проспект Дзержинского», «Улица Пионерская», «Улица Урицкого» (на Ленинградском проспекте», «Дом одежды», «ЖК «Октябрь», «Улица Елены Колесовой» (на Тутаевском шоссе), «Улица Елена Колесовой» (на Ленинградском проспекте) и временная остановка «Школа» у дома №28 по улице Елены Колесовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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