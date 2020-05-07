2020-05-07T14:01:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В правительстве региона рассказали о ярославцах, вылечившихся от COVID-19

Среди них – пожилые люди и новорожденный
Полина Вачнадзе
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В числе «легких» переболевших оказались 91-летний мужчина и новорожденный.В числе «легких» переболевших оказались 91-летний мужчина и новорожденный.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В госпиталь ветеранов войн 84-летняя ярославна поступила 18 апреля. Состояние ее, по оценке врачей, было тяжелым. Две недели женщина лечилась и уже 4 мая медики смогли сообщить о полном выздоровлении пациента.

За 10 дней медики больницы имени Пирогова поставили на ноги 46-летнего мужчину, который поступил к ним в состоянии средней тяжести.

Несмотря на то, что коронавирус более всего опасен для пожилых людей, в стационарах оказались ярославцы разных возрастных категорий. Госпитализировали больных в ярославскую инфекционку, больницу №2 Рыбинска, Ростовскую ЦРБ, больницу №2 Ярославля, госпиталь ветеранов войн.

На данный момент от коронавируса вылечились уже 136 человек. У большинства из них диагностировали легкую степень тяжести заболевания. Таких пациентов не госпитализировали, они проходили лечение амбулаторно. В числе «легких» переболевших оказались 91-летний мужчина и новорожденный.

Но были и тяжелые пациенты, имеющие сопутствующие онкологические, гематологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, поступали и больные с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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