2020-05-07T13:32:10+03:00
Происшествия

Ярославну, решившую сдать квартиру, обманули на 328 тысяч рублей

Злоумышленник воспользовался доверчивостью женщины
Полина Вачнадзе
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Будьте осторожны и не доверяйте незнакомым людямБудьте осторожны и не доверяйте незнакомым людямФото: Александр ГЛУЗ
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Жительница Фрунзенского района Ярославля разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. Спустя какое-то время ей позвонил мужчина. Он сообщил, что в качестве предоплаты перевел на ее банковскую карту слишком большую сумму и попросил вернуть деньги. Несмотря на то, что эта история изначально выглядела странной, ярославна сняла деньги со своих счетов и перевела их на счета, указанные звонившим. В итоге, женщина лишилась 328 тысяч рублей.

А у жителя Тутаева со счета злоумышленники списали 25 тысяч рублей. Мужчина на сайте бесплатных объявлений увидел сообщение о продаже эхолота и перешел по ссылке. Деньги тут же списались с карты.

По этим двум фактам полиция проводит проверки. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что стать жертвой мошенников можно как приобретая товар, так и продавая его. Будьте осторожны и не доверяйте незнакомым людям. Тем более, не сообщайте им данные своей банковской карты и не переходите по подозрительным ссылкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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