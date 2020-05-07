Самоизоляция? Не слышал. Уровень самоизоляции в Ярославле снизился до 1,9 балла

7 Май 2020 2020-05-07T13:03:01+03:00

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Индекс самоизоляции в Ярославле упал до рекордно низкой отметки – 1,9 балла. Теплая солнечная погода выманила ярославцев на улицу, даже кратковременные дожди не смогли этому помешать.

Режим самоизоляции длится уже более месяца, не удивительно, что в четырех стенах сидеть надоело. Но терпение закончилось в самый неподходящий для этого момент: ежедневный прирост заболевших от коронавируса в Ярославской области – от 40 человек. В первые дни мая от COVID-19 умерло шесть жителей региона. Резкое увеличение числа заболевших инфекционисты объясняют последствием двух предыдущих выходных, когда ярославцы, несмотря на призывы сидеть дома, вышли на прогулки.

Кстати, рыбинцы сейчас соблюдают режим изоляции не намного лучше ярославцев: на данный момент уровень составляет 2,1 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU