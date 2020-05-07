2020-05-07T13:03:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция? Не слышал. Уровень самоизоляции в Ярославле снизился до 1,9 балла

На улицах очень много людей
Полина Вачнадзе
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Индекс самоизоляции в Ярославле 1,9 балла. Скриншот Яндекс.КартыИндекс самоизоляции в Ярославле 1,9 балла. Скриншот Яндекс.Карты
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Индекс самоизоляции в Ярославле упал до рекордно низкой отметки – 1,9 балла. Теплая солнечная погода выманила ярославцев на улицу, даже кратковременные дожди не смогли этому помешать.

Режим самоизоляции длится уже более месяца, не удивительно, что в четырех стенах сидеть надоело. Но терпение закончилось в самый неподходящий для этого момент: ежедневный прирост заболевших от коронавируса в Ярославской области – от 40 человек. В первые дни мая от COVID-19 умерло шесть жителей региона. Резкое увеличение числа заболевших инфекционисты объясняют последствием двух предыдущих выходных, когда ярославцы, несмотря на призывы сидеть дома, вышли на прогулки.

Кстати, рыбинцы сейчас соблюдают режим изоляции не намного лучше ярославцев: на данный момент уровень составляет 2,1 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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