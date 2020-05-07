Стало известно, когда в Ярославле отключат отопление

7 Май 2020 2020-05-07T12:37:43+03:00

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Мэр Ярославля Владимир Волков подписал долгожданное постановление об окончании отопительного сезона 2019-2020 годов. С тем же самым нетерпением, с каким ярославцы осенью ждали тепла в батареях, сейчас все ждут, когда радиаторы станут холодными. Итак, согласно подписанному документу, отопление в домах Ярославля выключат уже завтра, 8 мая.

По данным департамента городского хозяйства, отключение отопления производится при среднесуточной температуре плюс 8 градусов в течение пяти дней. Рыбинские власти прислушались к просьбам горожан и накал батарей снизили уже 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU