2020-05-07T12:37:43+03:00
Общество

Стало известно, когда в Ярославле отключат отопление

Мэр города наконец-то подписал соответствующее постановление
Полина Вачнадзе
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Отопление в Ярославле отключат 8 маяОтопление в Ярославле отключат 8 маяФото: Полина Вачнадзе
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Мэр Ярославля Владимир Волков подписал долгожданное постановление об окончании отопительного сезона 2019-2020 годов. С тем же самым нетерпением, с каким ярославцы осенью ждали тепла в батареях, сейчас все ждут, когда радиаторы станут холодными. Итак, согласно подписанному документу, отопление в домах Ярославля выключат уже завтра, 8 мая.

По данным департамента городского хозяйства, отключение отопления производится при среднесуточной температуре плюс 8 градусов в течение пяти дней. Рыбинские власти прислушались к просьбам горожан и накал батарей снизили уже 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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