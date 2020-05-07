Георгиевские ленточки выдадут в почтовых отделениях Ярославля и Рыбинска
В этом году Георгиевские ленточки из-за ситуации с коронавирусом на улицах раздавать не будут. Но желающие могут их получить в почтовых отделениях Ярославля и Рыбинска.
- В рамках акции почтальоны доставят ленточки ветеранам, а жители и гости Ярославля и Рыбинска могут получить символ Победы во всех городских отделениях почты, - пояснил главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Ярославской области Геннадий Додохов.
В прошлом году на почтах сотрудники раздали более четырех тысяч ленточек. В этом году при выдаче будут соблюдаться все необходимые меры защиты здоровья клиентов и сотрудников.
Из-за COVID-19 акция "Георгиевская ленточка" пройдет в онлайн-режиме. Присоединиться к ней может каждый, сделав фотографию с лентой и разместив ее в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU