В Ярославле на пожаре погиб мужчина

7 Май 2020 2020-05-07T12:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в многоквартирном доме №5 на Республиканском проезде начался ночью 6 мая. На место выехали восемь машин и 29 спасателей. Огонь потушили уже через полчаса, в 23:55, но хозяина комнаты, где бушевал пожар, спасти не удалось. 56-летнйи мужчина погиб.

- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU