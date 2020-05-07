Онкоотделение рыбинской больницы не будет принимать пациентов

7 Май 2020 2020-05-07T11:48:13+03:00

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Онкологическое отделение рыбинской больницы№1 приостановило госпитализацию пациентов. Анализ одного из больных, которых лечился в отделении, показал положительный результат на коронавирус. Из-за этого лечебному учреждению пришлось ввести ограничительные меры.

Пациент, подхвативший коронавирус, сейчас изолирован. Он проходит курс лечения на дому. Все лица, с ним контактировавшие, уже выявлены и обследованы на COVID-19.

Онкологическое отделение переведено в статус обсервационного, в нем сейчас находятся шесть пациентов и пять сотрудников. Помощь онкологическим больным оказывается в отделении дневного стационара, все лечение, в том числе и химиотерапия, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU