Онкоотделение рыбинской больницы не будет принимать пациентов
Онкологическое отделение рыбинской больницы№1 приостановило госпитализацию пациентов. Анализ одного из больных, которых лечился в отделении, показал положительный результат на коронавирус. Из-за этого лечебному учреждению пришлось ввести ограничительные меры.
Пациент, подхвативший коронавирус, сейчас изолирован. Он проходит курс лечения на дому. Все лица, с ним контактировавшие, уже выявлены и обследованы на COVID-19.
Онкологическое отделение переведено в статус обсервационного, в нем сейчас находятся шесть пациентов и пять сотрудников. Помощь онкологическим больным оказывается в отделении дневного стационара, все лечение, в том числе и химиотерапия, продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU