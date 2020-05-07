Повлиял ли коронавирус на преступность в Ярославской области

7 Май 2020 2020-05-07T11:30:46+03:00

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Если смотреть по статистике, то ситуация, связанная с распространением коронавируса, никак не повлияла на преступность в регионе. А апреле и вовсе отмечено снижение на 14% числа зарегистрированных преступлений.

Количество тяжких и особо тяжкий уменьшилось на 22%, грабежей на 4,8%, разбоев – на 40%. Но по-прежнему высок уровень преступлений, совершаемых с использованием современных технологий. Например, краж со счетов при помощи гаджетов стало больше на 79,2%.

Стало меньше хищений велосипедов, на 4,3%, но этот вид преступлений по прежнему остается распространенным. Полицейские предупреждают, что не нужно оставлять средства передвижения без присмотра. Помогает находить пропажи база данных «Велосипед», куда вносятся сведения об украденной вещи и ее владельце, что помогает раскрывать эти преступления.

Сократилось и число преступлений, совершенных на улицах, парках и скверах – на 14,8%, в том числе грабежей – на 19,4%, разбоев стало меньше в три раза. Число семейно-бытовых конфликтов, которые привели к плачевным последствиям, зарегистрировано на 11,9% меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU