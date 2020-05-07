Количество заболевших COVID-19 в Ярославской области достигло 935 человек

7 Май 2020 2020-05-07T11:08:12+03:00

За сутки число зараженных COVID-19 в регионе увеличилось на 55 человек. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте

На лечении в больницах находятся 190 пациентов

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За сутки число зараженных COVID-19 в регионе увеличилось на 55 человек. 8 пациентов выздоровели.

На лечении в больницах находятся 190 жителей области. Два человека - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще девяти врачи оценивают как тяжелое.

Статистика на 7 мая такова:

- заболевших с начала периода 935:

Ярославль - 438;

Гаврилов-Ямский МР - 132;

Рыбинск - 117;

Тутаевский МР - 50;

Переславский городской округ - 39;

Ростовский МР - 44;

Рыбинский МР - 30;

Ярославский МР - 23;

Угличский МР - 18;

Некрасовский МР - 12;

Даниловский МР - 9;

Борисоглебский МР - 8;

Первомайский МР - 5;

Некоузский МР - 5;

Большесельский МР - 2;

Любимский МР -1;

Брейтовский МР - 1

- выздоровевших - 136 человек

- умерших - 11 человек

- на лечении - 788 человек (госпитализировано 190)

- лабораторных исследований за сутки - 854

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 164 человека

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1276 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU