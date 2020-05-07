Количество заболевших COVID-19 в Ярославской области достигло 935 человек
За сутки число зараженных COVID-19 в регионе увеличилось на 55 человек. 8 пациентов выздоровели.
На лечении в больницах находятся 190 жителей области. Два человека - в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще девяти врачи оценивают как тяжелое.
Статистика на 7 мая такова:
- заболевших с начала периода 935:
Ярославль - 438;
Гаврилов-Ямский МР - 132;
Рыбинск - 117;
Тутаевский МР - 50;
Переславский городской округ - 39;
Ростовский МР - 44;
Рыбинский МР - 30;
Ярославский МР - 23;
Угличский МР - 18;
Некрасовский МР - 12;
Даниловский МР - 9;
Борисоглебский МР - 8;
Первомайский МР - 5;
Некоузский МР - 5;
Большесельский МР - 2;
Любимский МР -1;
Брейтовский МР - 1
- выздоровевших - 136 человек
- умерших - 11 человек
- на лечении - 788 человек (госпитализировано 190)
- лабораторных исследований за сутки - 854
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 164 человека
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 1276 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU