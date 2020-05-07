Глава Рыбинска заступился за полицейского, застрелившего собаку

7 Май 2020 2020-05-07T11:00:07+03:00

Но не все рыбинцы согласны с его мнением

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В своем обращении глава Рыбинска Денис Добряков призвал рыбинцев проявить объективность в оценке этой непростой ситуации. Напомним, что ЧП на площади Дерунова произошло 4 мая. Полицейский из табельного оружия застрелил пса, который охранял своего пьяного хозяина. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, животное набросилось на полицейского.

Однако многие рыбинцы посчитали, что столь категоричного решения вопроса можно было избежать, тем более, что сначала собака не проявляла никакой агрессии к стражу порядка и даже подошла к нему, виляя хвостом. В социальных сетях рассказывают, что пес был вполне доброжелательным и не агрессивным, его хозяин хоть и вел асоциальный образ жизни, но о своем подопечном заботился.

- Да, собаку жалко. Но основной виновник и злодей в этой ситуации – хозяин собаки, который не отреагировал вовремя и позволил развиться этой ситуации, - высказал свою точку зрения в видеообращении Денис Добряков. – Если бы на месте сотрудника полиции оказался ваш ребенок, все бы комментарии были развернуты в другую сторону. А если бы с человеком на газоне что-то произошло, обвинили бы сотрудника полиции.

Глава города попросил дождаться результатов служебного расследования, отметив при этом, что соответствие действий полицейского должностным инструкциям не вызывают сомнения.

ИСТОЧНИК KP.RU