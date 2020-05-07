2020-05-07T10:39:12+03:00
Общество

Три ярославские школы будет финансировать область

Ярославль сэкономит 27 миллионов рублей в год
Светлана Крутикова
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Школа №33, Провинциальный колледж и лицей №86 перейдут под контроль областиШкола №33, Провинциальный колледж и лицей №86 перейдут под контроль областиФото: Правительство Ярославской области
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Школа №33, Провинциальный колледж и лицей №86, которые в прошлом году получили статус «опорных школ» РАН, перейдут под контроль области.

- Смена учредительства позволит обеспечить качество образования и его доступность для учеников, которые ориентированы на освоение научных знаний, создать максимально благоприятные условия для выявления и обучения талантливых детей, - сказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Вчера, 6 мая, процесс перевода образовательных организаций на региональный уровень одобрила комиссия муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью. Окончательное решение примут на заседании муниципалитета 13 мая.

В случае передачи школ региону городской бюджет сможет сэкономить 27 миллионов рублей в год, которые выделялись на их содержание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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