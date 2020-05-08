17-летнего ярославца будут судить за хранение наркотиков
В Ярославле завершено расследование уголовного дела по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Обвиняемый – 17-летний ярославец.
13 февраля этого года из тайника, который был устроен у дома на улице Автозаводской, молодой человек забрал пакетик с наркотиком. Где находится тайник, подростку продавец сообщил в одном из мессенджеров. Как только запрещенное вещество оказалось в руках покупателя, его задержали сотрудники полиции.
Уголовное дело направлено в прокуратуру. Подросток ожидает суда дома – его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU