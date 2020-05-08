2020-05-08T08:54:55+03:00
Происшествия

17-летнего ярославца будут судить за хранение наркотиков

Его задержали, когда он забирал наркотик из тайника
Полина Вачнадзе
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. Как только запрещенное вещество оказалось в руках покупателя, его задержали сотрудники полиции. Как только запрещенное вещество оказалось в руках покупателя, его задержали сотрудники полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле завершено расследование уголовного дела по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Обвиняемый – 17-летний ярославец.

13 февраля этого года из тайника, который был устроен у дома на улице Автозаводской, молодой человек забрал пакетик с наркотиком. Где находится тайник, подростку продавец сообщил в одном из мессенджеров. Как только запрещенное вещество оказалось в руках покупателя, его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в прокуратуру. Подросток ожидает суда дома – его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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