29 ярославских магазинов нарушили режим самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T10:12:07+03:00

В Ярославле прошли рейды по торговым центрам, кафе и ресторанам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Ярославле прошли рейды по торговым центрам, кафе и ресторанам. Комиссия проверила, как исполняется указ губернатора о карантинных мерах.

- По состоянию на 6 мая выявили 29 фактов нарушений ограничительных мер. Составили 10 протоколов об административном правонарушении и направили их в суд, - сообщили в оперативном штабе Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

Напомним, что в регионе с 30 марта закрыли кафе, рестораны и специализированные магазины. В торговых центрах могут работать только магазины продуктов и товаров первой необходимости, а также аптеки.

Получить или сообщить информацию о работе или закрытии магазинов можно по телефону горячей линии регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка: 8 (4852) 400-991.

ИСТОЧНИК KP.RU