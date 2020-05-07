Акция «Георгиевская ленточка» в Ярославле: как пройдет в этом году

7 Май 2020 2020-05-07T09:46:56+03:00

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Всенародная патриотическая акция «Георгиевская ленточка», ставшая символом памяти павших, в этом году пройдет несмотря ни на что. Правда, состоится она в онлайн-режиме.

Присоединиться к акции может любой желающий, сделать это не сложно. Нужно сфотографироваться с георгиевской ленточкой и выложить фото в социальных сетях с хэштегом #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

Еще одно важное изменение: в ближайшее время на улицах ленточку выдавать не будут из-за риска распространения коронавируса. Волонтеры выйдут на улицы только тогда, когда снимут ограничительные меры и пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы. Ветеранам и пожилым людям ленты принесут домой.

ИСТОЧНИК KP.RU