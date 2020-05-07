В Рыбинске к 9 Мая установили пушки

7 Май 2020 2020-05-07T10:41:06+03:00

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В Рыбинске на площади Жукова появились две пушки. Их установка стала одним из этапов благоустройства города к 9 Мая. Орудия привезли в Рыбинск из Брянска.

- Это пушки Т-12, которые приняли на вооружение в послевоенные годы. Но важно не то, когда орудия произвели, воевали они или нет, а то, что это настоящее украшение площади, названной в честь великого полководца, который и после войны многое сделал для страны, - подчеркнул глава Рыбинска Денис Добряков.

Благоустройство площади полностью завершат к Дню Победы. Сейчас осталось закончить монтаж фонарных столбов и декоративных элементов на стеле.

ИСТОЧНИК KP.RU