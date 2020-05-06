2020-05-06T16:48:16+03:00
Общество

В Ярославской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры

На первый квартал этого года выявлена 81 такая фальшивка
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области чаще всего подделывают пятитысячные купюрыВ Ярославской области чаще всего подделывают пятитысячные купюрыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В первом квартале 2020 года в Ярославской области выявлено 89 поддельных купюр. Это на 32 фальшивки меньше, чем за четвертый квартал прошлого года.

Больше всего фальшивомонетчики «любят» подделывать пятитысячные купюры: за три месяца этого года выявлена 81 фальшивка такого номинала. В конце прошлого года их было 103.

На втором месте по популярности тысячные купюры. Таких подделок – шесть. Также в начале этого года выявили две фальшивки номиналом в 2000 рублей.

Подделки других государств в первом квартале этого года не находили.

- Напомню жителям региона, что в период распространения коронавируса Банк России рекомендует безналичную, а оптимально - бесконтактную оплату покупок. Такой способ убережет от случайного попадания в ваш кошелек не только инфекции, но и поддельной

банкноты, – советует заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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