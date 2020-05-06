Сотрудники Сбербанка в Ярославской области на личные средства закупили респираторы и защитные костюмы для медиков

6 Май 2020 2020-05-06T15:33:32+03:00

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Сотрудники Сбербанка в Ярославской области собрали более 1,2 миллиона рублей личных средств на борьбу с пандемией коронавируса. В акции помощи приняли участие около полутора тысяч человек.

По решению коллектива и при согласовании с департаментом здравоохранения правительства региона приобретено 1200 респираторов и 660 защитных костюмов для медиков в 4 больницы Ярославля и Рыбинска. Это примерно двухнедельная потребность медицинских учреждений. Часть средств также направлена на ремонт аппарата ИВЛ в областной детской клинической больнице.

- Все вместе, благодаря взаимной поддержке и сплочённости, мы можем и умеем преодолевать трудные времена. История нашей страны это много раз подтверждала, - отметил управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадим Лушин. - В эти непростые дни каждый сотрудник Сбербанка делает все возможное, чтобы обеспечить качественный сервис жителям и предприятиям региона. Но сегодня важно не только хорошо делать свою работу. Важно быть социально вовлеченным, поддерживать друг друга. Мы знаем, насколько нужна сейчас любая помощь врачам и медсестрам, без преувеличения ежедневно рискующим ради всех нас своими жизнями и здоровьем. Поэтому наша команда решила оказать поддержку и я горжусь, что работаю с такими неравнодушным людьми.

Многие представители ярославского бизнеса уже откликнулись и помогли в закупке необходимого оборудования, средств защиты, необходимых вещей для медиков.

- От лица департамента здравоохранения мне хотелось бы поблагодарить всех, кто принимает деятельное участие и поддерживает в это трудное время региональное здравоохранение, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. - Большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией вносят и простые граждане, и бизнесмены, и крупные промышленные предприятия. Мы чувствуем эту поддержку. Уверен, что поддержку ощущают и все медики региона. Как сказал Президент Владимир Владимирович Путин, мы сейчас перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого. Только объединив усилия всего общества, органов власти мы сможем выйти из этого сложного периода с наименьшими потерями.

Ранее в рамках акции #мывместе банк передал 7 тысяч защитных масок волонтерам, оказывающим помощь пожилым людям, а также принял участие в акции по поддержке медиков #спасибо врачам76.