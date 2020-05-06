В Ярославле умер фельдшер скорой помощи, зараженный COVID-19

6 Май 2020 2020-05-06T15:11:43+03:00

Всю свою жизнь Дмитрий Груздев посвятил медицине, спасал и помогал до последнего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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54-летнему Дмитрию Груздеву был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», он лечился в госпитале ветеранов войн, но лечение результата не дало. Вчера, 5 мая, медик скоропостижно скончался.

На сегодняшний день в Ярославской области от COVID-19 умерло 11 человек. Дмитрий Груздев в эту статистику не вошел: несмотря на поставленный диагноз, точная причина смерти пока не установлена.

Всю свою жизнь Дмитрий Груздев посвятил медицине, спасал и помогал до последнего. В 1986 году, сразу после окончания Ярославского медицинского училища, молодой специалист пришел фельдшером бригады скорой медицинской помощи. И никуда оттуда не уходил – в его трудовой книжке лишь одна запись о приеме на работу. 34 года Дмитрий Анатольевич был предан своей профессии.

КП-Ярославль выражает свои соболезнования родным Дмитрия Груздева, его друзьям и коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU