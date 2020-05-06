Ярославну не пустили на работу после поездки в Москву

6 Май 2020 2020-05-06T14:28:36+03:00

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Ярославну Светлану Королеву после поездки в Москву не пустили на работу. Руководство поставило условие: либо 14-дневный карантин, либо справка о состоянии здоровья.

30 апреля Светлана Королева поехала в Москву. Поездка была не прихотью, а необходимостью: после хирургического вмешательства нужно было показаться столичному хирургу, который делал операцию.

- Накануне я без проблем оформила электронный пропуск на посещение столицы. В поездке соблюдала все меры предосторожности – маска на лице, перчатки, очки, даже нос намазала оксолиновой мазью. Замечу, что в поездах и электричках пассажиры сидели по одному, у всех проверяли температуру. В метро и автобусах народа мало, в клинике на входе также мерили температуру, можно было воспользоваться дезинсектором для рук. В Москве я пробыла около двух часов, при этом все лишние контакты исключила, в Ярославль вернулась 30 апреля вечером, - рассказывает Светлана.

Пять праздничных дней ярославна просидела дома, никуда не выходила, а сегодня, 6 мая, отправилась на работу. Здесь ее ждал сюрприз. Руководитель организации, где работает женщина, знал о том, что она поедет в Москву, даже подписал заявление о невыходе на работу по уважительной причине без сохранения зарплаты. Тогда никаких вопросов и претензий не возникло.

- А сегодня все руководство набросилось на меня как на прокаженную. Не допустили на рабочее место, требовали, чтобы я принесла справку о том, что не заразная или отсиделась на карантине 14 дней, документально никак это не оформляя. Меня просто погнали с работы, - возмущается Светлана Королева.

Недоумевающая от такого поворота событий женщина позвонила в поликлинику по месту жительства. Там ей пояснили, что тесты на COVID-19 делаются только по направлениям, по симптоматике. А у Светланы никаких симптомов болезни нет и не было. Да и результаты исследования придется ждать не менее 14 дней – лаборатории завалены работой.

- Платно сделать тест я не могу, 3 тысячи рублей для меня, пенсионерки, накладно. Потом я позвонила в Роспотребнадзор, где мне пояснили, что поездки в Москву и Санкт-Петербург не приравниваются к поездкам за границу, а значит, сидеть на карантине я не должна. Тут меня охватили чувства униженности и незащищенности. Что это? Пандемия страха? Перегибы? И хочется узнать, что делать в такой ситуации? – спрашивает ярославна.

КП-Ярославль обратилась за консультацией в Государственную инспекцию труда в Ярославской области. Там предложили только один вариант выхода из этой ситуации – написать заявление в прокуратуру приложив к нему документы, подтверждающие поездку в столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU