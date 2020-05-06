Руководители ярославских школ ответят на вопросы учеников и их родителей
Завтра, 7 мая, в Ярославской области пройдет единый «Час директора». Руководители школ ответят на вопросы учеников и их родителей.
- Каждый сможет напрямую у директора учебного учреждения получить ответы на вопросы, которые касаются подготовки к экзаменам, организации дистанционного обучения и окончания учебного года. Наша задача - максимально оповестить родителей об изменениях, которые происходят в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, и обратная связь здесь очень важна и полезна, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.
Номер телефона, по которому можно будет связаться с директором, разместят на сайте школы и в чатах для родителей. Начнется «Час директора» в 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU