2020-05-06T14:04:52+03:00
Общество

Руководители ярославских школ ответят на вопросы учеников и их родителей

В регионе пройдет единый «Час директора»
Светлана Крутикова
Поделиться:
Родители смогут задать вопросы об экзаменах, окончании учебного года и дистанционном обученииРодители смогут задать вопросы об экзаменах, окончании учебного года и дистанционном обученииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Завтра, 7 мая, в Ярославской области пройдет единый «Час директора». Руководители школ ответят на вопросы учеников и их родителей.

- Каждый сможет напрямую у директора учебного учреждения получить ответы на вопросы, которые касаются подготовки к экзаменам, организации дистанционного обучения и окончания учебного года. Наша задача - максимально оповестить родителей об изменениях, которые происходят в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, и обратная связь здесь очень важна и полезна, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Номер телефона, по которому можно будет связаться с директором, разместят на сайте школы и в чатах для родителей. Начнется «Час директора» в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры
Сотрудники Сбербанка в Ярославской области на личные средства закупили респираторы и защитные костюмы для медиков
В Ярославле умер фельдшер скорой помощи, зараженный COVID-19
Ярославну не пустили на работу после поездки в Москву
Руководители ярославских школ ответят на вопросы учеников и их родителей
В санатории под Ярославлем откроют обсервант
В ДТП в Ярославской области пострадали двое детей
Под Рыбинском нашли снаряд Великой Отечественной войны
Жители Рыбинска скоро останутся без горячей воды
Как будут работать ярославские отделения почты в праздники
Накануне Дня Победы в видеосервисе Wink пройдет онлайн-концерт Елены Ваенги
В Ярославской области в первые дни мая от COVID-19 умерли шесть человек
В Рыбинске женщина получала пособия на детей, которые с ней не жили
В Ярославле ждут первую грозу и сильный ветер
Как отличить аллергию от коронавируса?
70% инфицированных ярославцев переносят COVID-19 бессимптомно
40-летний ярославец находится на искусственной вентиляции легких
В Рыбинске полицейский застрелил собаку
В Ярославской области задержали курьера с килограммом наркотика
В Ярославской области от COVID-19 вылечились еще 27 человек, заболели - 40
В Ярославле проверили, как соблюдается режим самоизоляции и противопожарный режим