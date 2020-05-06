Руководители ярославских школ ответят на вопросы учеников и их родителей

6 Май 2020 2020-05-06T14:04:52+03:00

Родители смогут задать вопросы об экзаменах, окончании учебного года и дистанционном обучении Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Завтра, 7 мая, в Ярославской области пройдет единый «Час директора». Руководители школ ответят на вопросы учеников и их родителей.

- Каждый сможет напрямую у директора учебного учреждения получить ответы на вопросы, которые касаются подготовки к экзаменам, организации дистанционного обучения и окончания учебного года. Наша задача - максимально оповестить родителей об изменениях, которые происходят в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, и обратная связь здесь очень важна и полезна, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Номер телефона, по которому можно будет связаться с директором, разместят на сайте школы и в чатах для родителей. Начнется «Час директора» в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU