2020-05-06T13:39:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В санатории под Ярославлем откроют обсервант

Туда будут привозить ярославцев, которые контактировали с COVID-зараженными
Полина Вачнадзе
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Всего в санатории планируется оборудовать 200 коекВсего в санатории планируется оборудовать 200 коекФото: Александр ГЛУЗ
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Обсервант на базе санатория «Сосновый бор» планируют открыть к концу этой недели. Санаторий находится в Гаврилов-Ямском районе в 40 километрах от Ярославля. Туда будут отвозить всех граждан, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией. Всего в санатории планируется оборудовать 200 коек.

Сейчас контактировавших отвозят в ярославскую больницу №3. Как только переоборудуют «Сосновый бор», койки больницу перепрофилируют под пациентов с COVID-19.

Напомним, что с начала пандемии в Ярославской области 880 человек заразились коронавирусной инфекцией. 741 человек сейчас находится на лечении, из них госпитализировано 177 ярославцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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