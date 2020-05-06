В ДТП в Ярославской области пострадали двое детей
В понедельник, 4 мая, около 18 часов вечера на дороге Рыбинск - Глебово произошло ДТП. 60-летний водитель «Datsun on-DO» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
- В результате аварии пострадали четыре человека. Водитель и 38-летняя женщина получили травмы и нуждаются в амбулаторном лечении. Двух девочек, 10 и 7 лет, доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
По словам очевидцев, взрослые находились в нетрезвом состоянии. В пресс-службе УМВД данную информацию не подтвердили. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU