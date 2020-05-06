2020-05-06T13:05:17+03:00
Происшествия

В ДТП в Ярославской области пострадали двое детей

Девочки находятся в больнице
Светлана Крутикова
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Машина вылетела в кювет и перевернулась. ФОТО: Твиттер ГУ МЧС России по Ярославской областиМашина вылетела в кювет и перевернулась. ФОТО: Твиттер ГУ МЧС России по Ярославской области
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В понедельник, 4 мая, около 18 часов вечера на дороге Рыбинск - Глебово произошло ДТП. 60-летний водитель «Datsun on-DO» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате аварии пострадали четыре человека. Водитель и 38-летняя женщина получили травмы и нуждаются в амбулаторном лечении. Двух девочек, 10 и 7 лет, доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам очевидцев, взрослые находились в нетрезвом состоянии. В пресс-службе УМВД данную информацию не подтвердили. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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