Под Рыбинском нашли снаряд Великой Отечественной войны

6 Май 2020 2020-05-06T12:50:19+03:00

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Сколько лет прошло с времен Великой Отечественной войны, а опасные «приветы» из прошлого до сих пор долетают до нас. На берегу Волги в поселке Свингино Рыбинского района местные жители нашли предмет, очень похожий на снаряд. О своей находке сельчане сообщили в правоохранительные органы. На место выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области.

- Во время осмотра было установлено, что найден 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности, снаряд извлекли и вывезли на полигон, где уничтожили, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU