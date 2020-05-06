2020-05-06T12:50:19+03:00
Общество

Под Рыбинском нашли снаряд Великой Отечественной войны

Опасную находку уничтожили
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Найден 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской областиНайден 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
Изменить размер текста:

Сколько лет прошло с времен Великой Отечественной войны, а опасные «приветы» из прошлого до сих пор долетают до нас. На берегу Волги в поселке Свингино Рыбинского района местные жители нашли предмет, очень похожий на снаряд. О своей находке сельчане сообщили в правоохранительные органы. На место выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области.

- Во время осмотра было установлено, что найден 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности, снаряд извлекли и вывезли на полигон, где уничтожили, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В санатории под Ярославлем откроют обсервант
В ДТП в Ярославской области пострадали двое детей
Под Рыбинском нашли снаряд Великой Отечественной войны
Жители Рыбинска скоро останутся без горячей воды
Как будут работать ярославские отделения почты в праздники
Накануне Дня Победы в видеосервисе Wink пройдет онлайн-концерт Елены Ваенги
В Ярославской области в первые дни мая от COVID-19 умерли шесть человек
В Рыбинске женщина получала пособия на детей, которые с ней не жили
В Ярославле ждут первую грозу и сильный ветер
Как отличить аллергию от коронавируса?
70% инфицированных ярославцев переносят COVID-19 бессимптомно
40-летний ярославец находится на искусственной вентиляции легких
В Рыбинске полицейский застрелил собаку
В Ярославской области задержали курьера с килограммом наркотика
В Ярославской области от COVID-19 вылечились еще 27 человек, заболели - 40
В Ярославле проверили, как соблюдается режим самоизоляции и противопожарный режим