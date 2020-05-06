Жители Рыбинска скоро останутся без горячей воды

6 Май 2020 2020-05-06T12:28:38+03:00

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Сегодня, 6 мая, в Рыбинске завершился отопительный сезон: тепло перестало поступать на объекты социальной сферы и в жилые дома. Не успел закончиться этот отопительный сезон, как сразу же началась подготовка к новому.

Чтобы провести ремонт и профилактические работы в котельных, нужно будет их остановить. Соответственно, жители Рыбинска на какое-то время останутся без горячей воды. Отключения начнутся с середины мая, в среднем без горячей воды придется просидеть около двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU