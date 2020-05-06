Как будут работать ярославские отделения почты в праздники
В графике есть изменения
В графике работы почты есть измененияФото: Иван МАКЕЕВ
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В пятницу, 8 мая, все почтовые отделения Ярославской области будут работать по привычному графику, но рабочий день сократится на один час.
6, 7 и 10 мая почта работает по установленному графику, а 11 мая - по графику субботнего дня.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, писем и газет для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Поэтому о часах приема посетителей лучше узнать заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU