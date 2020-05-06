Как будут работать ярославские отделения почты в праздники

6 Май 2020 2020-05-06T11:53:57+03:00

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В пятницу, 8 мая, все почтовые отделения Ярославской области будут работать по привычному графику, но рабочий день сократится на один час.

6, 7 и 10 мая почта работает по установленному графику, а 11 мая - по графику субботнего дня.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, писем и газет для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Поэтому о часах приема посетителей лучше узнать заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU