2020-05-06T11:53:57+03:00
Общество

Как будут работать ярославские отделения почты в праздники

В графике есть изменения
Полина Вачнадзе
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В графике работы почты есть измененияВ графике работы почты есть измененияФото: Иван МАКЕЕВ
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В пятницу, 8 мая, все почтовые отделения Ярославской области будут работать по привычному графику, но рабочий день сократится на один час.

6, 7 и 10 мая почта работает по установленному графику, а 11 мая - по графику субботнего дня.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, писем и газет для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Поэтому о часах приема посетителей лучше узнать заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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