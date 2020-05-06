2020-05-06T11:45:08+03:00
Общество

Накануне Дня Победы в видеосервисе Wink пройдет онлайн-концерт Елены Ваенги

Елена - автор и исполнитель песен, которые во многом стали народными
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Во время концерта Елена Ваенга ответит на вопросы телезрителейВо время концерта Елена Ваенга ответит на вопросы телезрителей
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8 мая в 20 часов по московскому времени в видеосервисе Wink начнется большой онлайн-концерт Елены Ваенги из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба «Ростелеком».

Елена - автор и исполнитель песен, которые во многом стали народными. В прямом эфире проекта WinkLive прозвучат любимые песни певицы, включая «Королеву», «Золотую рыбку», «Тайгу», «Шопена», «Цветы» и многие другие. Онлайн-концерт состоится накануне юбилейного Дня Победы и певица, наверняка, коснется этой темы в своем выступлении.

- Для меня так точно событие - это будет первый в моей жизни онлайн-концерт, да еще накануне такого большого праздника. Очень хочу встретиться со зрителями - много концертов пришлось перенести на более поздние сроки. Да, нам всем непросто соблюдать ограничения, но это очень важно - оставаться дома. Знаете, мы всегда торопимся, у нас много работы, но сейчас появилось время побыть с семьей и сделать то, о чем мы с теплотой будем вспоминать всю свою жизнь. Пусть все-все будут здоровы! Обязательно присоединяйтесь к прямому эфиру, задавайте вопросы, подучите слова - споем вместе, - сказала Елена Ваенга.

Миллионы поклонников любят творчество Елены Ваенги за душевность и искренность на пределе. Она многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года».

Во время концерта Елена Ваенга ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции. Концерт Елена Ваенги будет доступен в прямом эфире на телеканале «Всё ТВ» видеосервиса Wink бесплатно и без регистрации.

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