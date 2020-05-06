В Ярославской области в первые дни мая от COVID-19 умерли шесть человек

6 Май 2020 2020-05-06T11:35:54+03:00

В Ярославской области от COVID-19 умерли еще шесть человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трое из них – пожилые люди

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В Ярославской области от коронавирусной инфекции с 1 по 5 мая умерли шесть человек, трое - люди пожилого возраста, им было 97, 92 и 89 лет. Таким образом, в регионе жертвами COVID-19 за все время пандемии стали 11 человек.

За сутки число зараженных коронавирусом в регионе выросло на 51 человека, заболевших с начала периода - 880:

Ярославль - 426;

Гаврилов-Ямский МР - 115;

Рыбинск - 108;

Тутаевский МР - 50;

Переславский городской округ - 38;

Ростовский МР - 33;

Рыбинский МР - 28;

Ярославский МР - 23;

Угличский МР - 18;

Некрасовский МР - 12;

Даниловский МР - 9;

Первомайский МР - 5;

Борисоглебский МР - 6;

Некоузский МР - 5;

Большесельский МР - 2;

Любимский МР -1;

Брейтовский МР – 1.

Выздоровело 128 ярославцев, на лечении сейчас находится 741 человек, госпитализированных – 177.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы 157 жителей области, на карантине, после контактов с заболевшими, - 1263 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU