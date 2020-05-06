В Ярославской области в первые дни мая от COVID-19 умерли шесть человек
В Ярославской области от коронавирусной инфекции с 1 по 5 мая умерли шесть человек, трое - люди пожилого возраста, им было 97, 92 и 89 лет. Таким образом, в регионе жертвами COVID-19 за все время пандемии стали 11 человек.
За сутки число зараженных коронавирусом в регионе выросло на 51 человека, заболевших с начала периода - 880:
Ярославль - 426;
Гаврилов-Ямский МР - 115;
Рыбинск - 108;
Тутаевский МР - 50;
Переславский городской округ - 38;
Ростовский МР - 33;
Рыбинский МР - 28;
Ярославский МР - 23;
Угличский МР - 18;
Некрасовский МР - 12;
Даниловский МР - 9;
Первомайский МР - 5;
Борисоглебский МР - 6;
Некоузский МР - 5;
Большесельский МР - 2;
Любимский МР -1;
Брейтовский МР – 1.
Выздоровело 128 ярославцев, на лечении сейчас находится 741 человек, госпитализированных – 177.
На обязательной изоляции после возвращения из-за границы 157 жителей области, на карантине, после контактов с заболевшими, - 1263 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU