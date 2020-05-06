В Рыбинске женщина получала пособия на детей, которые с ней не жили

6 Май 2020 2020-05-06T10:39:36+03:00

Жительница Рыбинска получила более 48 тысяч рублей на детей, которые с ней не жили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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34-летнюю жительницу Рыбинска будут судить по статье «Мошенничество». У обвиняемой трое детей: 12-летняя дочь и два сына 6 и 2 лет. Но старшая дочь жила в приемной семье, а два сына – со своими отцами, сама же женщина была ограничена в родительских правах.

Однако все эти обстоятельства не мешали жительнице Рыбинска получать на детей деньги. С января 2018 года ей выплачивались ежемесячные пособия на каждого ребенка, а также ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего ребенка. О том, что право на получение выплат для многодетных она утратила, женщина органы соцподдержки не уведомила.

- В результате злоумышленница с августа по декабрь 2019 года незаконно получила ежемесячные пособия на троих детей, а с сентября по декабрь 2019 года – ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка. Ущерб составил свыше 48 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд. При этом отмечается, что обвиняемая ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным, не раз была судима.

ИСТОЧНИК KP.RU