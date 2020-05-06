2020-05-06T10:11:15+03:00
Общество

В Ярославле ждут первую грозу и сильный ветер

Ярославское Управление МЧС опубликовало предупреждение на 6 мая
Полина Вачнадзе
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Ждем первую майскую грозу. ФОТО: ГУ МЧС по Ярославской областиЖдем первую майскую грозу. ФОТО: ГУ МЧС по Ярославской области
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По данным ярославского ГУ МЧС, сегодня, 6 мая, в регионе ожидаются кратковременные дожди, днем в некоторых районах пройдут ливни, местами гроза, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе и подтопление участков, расположенных в низинах, затруднения в работе транспорта и увеличение числа ДТП. Вероятны обрывы ЛЭП и линий связи.

Жителей региона просят быть внимательными и аккуратными. Водителям сейчас лучше не превышать скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходам держаться подальше от конструкций, крыш домов и деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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