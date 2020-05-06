Как отличить аллергию от коронавируса?
Аллергические заболевания, как отмечают специалисты Роспотребнадзора по Ярославской области, не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения коронавируса. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и обструктивная болезнь легких.
Симптомы сезонной аллергии:
- насморк,
- першение в горле,
- покраснение глаз,
- слезотечение, зуд.
При аллергии НЕТ:
- повышения температуры,
- выраженной слабости, утомляемости,
- болей в мышцах,
- кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой),
- одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).
В сезон цветения всем аллергикам рекомендуется:
- оставаться дома,
- установить в помещении систему очистки воздуха,
- ежедневно проводить,
- вернувшись с улицы, примите душ, вымойте голову, переоденьтесь,
- не употребляйте еду, которая может усилить симптомы аллергии,
- принимайте лекарства, назначенные врачом,
- в случае ухудшения состояния, обратитесь к медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU