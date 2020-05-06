2020-05-06T09:48:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Как отличить аллергию от коронавируса?

Ярославский Роспотребнадзор рассказал, как не перепутать сезонную аллергию и COVID-19
Полина Вачнадзе
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ФОТО: Управление Роспотребнадзора по Ярославской областиФОТО: Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
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Аллергические заболевания, как отмечают специалисты Роспотребнадзора по Ярославской области, не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения коронавируса. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и обструктивная болезнь легких.

Симптомы сезонной аллергии:

- насморк,

- першение в горле,

- покраснение глаз,

- слезотечение, зуд.

При аллергии НЕТ:

- повышения температуры,

- выраженной слабости, утомляемости,

- болей в мышцах,

- кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой),

- одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).

В сезон цветения всем аллергикам рекомендуется:

- оставаться дома,

- установить в помещении систему очистки воздуха,

- ежедневно проводить,

- вернувшись с улицы, примите душ, вымойте голову, переоденьтесь,

- не употребляйте еду, которая может усилить симптомы аллергии,

- принимайте лекарства, назначенные врачом,

- в случае ухудшения состояния, обратитесь к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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