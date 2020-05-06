70% инфицированных ярославцев переносят COVID-19 бессимптомно

6 Май 2020 2020-05-06T09:24:47+03:00

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Глава ярославского департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. В частности, о том, почему не всех заболевших госпитализируют.

- 70% пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, переносят ее либо бессимптомно, либо в легкой степени, такие пациенты не госпитализируются. Они проходят лечение на дому, и контролируются врачами первично-амбулаторного звена. При ухудшении состояния они обращаются к участковому терапевту или вызывают скорую и направляются на перепрофилированные койки, - пояснил Руслан Саитгареев.

Оставшиеся 30% пациентов, в основном, люди старше 65 лет и ярославцы, имеющие хронические болезни, такие как онкология и сердечно-сосудистые заболевания, находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Среди них – 40-летний мужчина, он подключен к аппарату ИВЛ. осложняет ситуацию то, что пациент имеет множество сопутствующих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU