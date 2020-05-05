2020-05-05T15:14:46+03:00
Общество

В Рыбинске полицейский застрелил собаку

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пес набросился на полицейского
Полина Вачнадзе
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Агрессивная собака набросилась на полицейскогоАгрессивная собака набросилась на полицейскогоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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ЧП произошло вчера, 4 мая, в Рыбинске на улице Свободы. В полицию поступило сообщение о том, что на газоне лежит человек.

Прибывшие на место сотрудники полиции действительно обнаружили лежащего на траве мужчину-бомжа, который был сильно пьян. Рядом с ним крутилась собака. Пес не подпускал никого к своему хозяину.

Когда к пьяному подошел один из полицейских, пес набросился на него и вцепился в руку, пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

- Сотрудник был вынужден использовать табельное оружие, нападавшая собака нейтрализована. Полицейскому оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

А 32-летнего мужчину без определенного места жительства, который пьяный валялся на улице, задержали. В отношении него был составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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