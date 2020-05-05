40-летний ярославец находится на искусственной вентиляции легких
В Ярославской области коронавирус подхватили 829 человек. 128 из них уже выздоровели, на лечении находятся 696 ярославцев. трое из них - в крайне тяжелом состоянии, состояние еще 8 человек врачи оценивают как тяжелое. 107 жителей области в состоянии средней тяжести и 578 - в удовлетворительном.
В группе "СТОП! Коронавирус. Ярославская область" специалисты ответили на самые часто задаваемые вопросы.
- Есть ли на кислородной поддержке молодые люди?
- На кислородной поддержке есть пациент в возрасте 40 лет. Однако большинство – люди пенсионного возраста.
- Сегодня в регионе на лечении находятся более 800 коронавирусных больных. А развернуто для них 627 коек. Значит ли это, что мест в больницах уже не хватает?
- В настоящий момент перепрофилированных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией достаточно. В случае бессимптомной и легкой формы заболевания больные лечатся на дому. При ухудшении вызывают врача на дом и он принимает решение требуется или нет госпитализация. Сейчас госпитализированных с коронавирусной инфекцией меньше 200 человек. Поэтому есть коечный запас. Но, в случае нарастания темпов заражения предусмотрен третий этап перепрофилирования коек.
- Если люди лечатся дома, как проходит контроль за их состоянием и перемещениями на карантине?
- Соблюдение карантина пациентами с коронавирусной инфекцией и контактными лицами отслеживается полицией совместно с сотрудниками поликлиник, периодически они выезжают на адреса.
- Сколько времени проходит в среднем курс лечения?
- Срок лечения зависит о степени тяжести и осложнений.В каждом конкретном случае он разный. В среднем, 10-14 дней.
- Почему самый большой рост больных происходит в Ярославле?
- Ярославль самый большой город в области. Здесь живет самое большое число городских жителей и плотность населения выше. Поэтому и число зараженных больше.
- Почему при увеличении числа больных снижается количество лиц, контактировавших с ними?
- Заканчиваются сроки изоляции. Не у всех больных большое число контактных.
ИСТОЧНИК KP.RU