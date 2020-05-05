2020-05-05T19:38:51+03:00
Коронавирус Covid-19

40-летний ярославец находится на искусственной вентиляции легких

Ярославские специалисты ответили на самые частые вопросы о COVID-19
Полина Вачнадзе
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Ярославские специалисты ответили на самые частые вопросы о COVID-19.Ярославские специалисты ответили на самые частые вопросы о COVID-19.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области коронавирус подхватили 829 человек. 128 из них уже выздоровели, на лечении находятся 696 ярославцев. трое из них - в крайне тяжелом состоянии, состояние еще 8 человек врачи оценивают как тяжелое. 107 жителей области в состоянии средней тяжести и 578 - в удовлетворительном.

В группе "СТОП! Коронавирус. Ярославская область" специалисты ответили на самые часто задаваемые вопросы.

- Есть ли на кислородной поддержке молодые люди?

- На кислородной поддержке есть пациент в возрасте 40 лет. Однако большинство – люди пенсионного возраста.

- Сегодня в регионе на лечении находятся более 800 коронавирусных больных. А развернуто для них 627 коек. Значит ли это, что мест в больницах уже не хватает?

- В настоящий момент перепрофилированных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией достаточно. В случае бессимптомной и легкой формы заболевания больные лечатся на дому. При ухудшении вызывают врача на дом и он принимает решение требуется или нет госпитализация. Сейчас госпитализированных с коронавирусной инфекцией меньше 200 человек. Поэтому есть коечный запас. Но, в случае нарастания темпов заражения предусмотрен третий этап перепрофилирования коек.

- Если люди лечатся дома, как проходит контроль за их состоянием и перемещениями на карантине?

- Соблюдение карантина пациентами с коронавирусной инфекцией и контактными лицами отслеживается полицией совместно с сотрудниками поликлиник, периодически они выезжают на адреса.

- Сколько времени проходит в среднем курс лечения?

- Срок лечения зависит о степени тяжести и осложнений.В каждом конкретном случае он разный. В среднем, 10-14 дней.

- Почему самый большой рост больных происходит в Ярославле?

- Ярославль самый большой город в области. Здесь живет самое большое число городских жителей и плотность населения выше. Поэтому и число зараженных больше.

- Почему при увеличении числа больных снижается количество лиц, контактировавших с ними?

- Заканчиваются сроки изоляции. Не у всех больных большое число контактных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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