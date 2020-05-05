2020-05-05T12:15:04+03:00
Происшествия

В Ярославской области задержали курьера с килограммом наркотика

Психотропное вещество он вез в наш регион
Полина Вачнадзе
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Наркокурьера задержали в Ростовском районе. ФОТО: УФСБ по Ярославской областиНаркокурьера задержали в Ростовском районе. ФОТО: УФСБ по Ярославской области
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Сотрудники УФСБ России по Ярославской области в апреле этого года пресекли поставки в регион психотропного вещества в особо крупном размере.

Задержание наркокурьера произошло в Ростовском районе. С поличным был пойман житель Санкт-Петербурга: у него изъяли амфетамин общей массой около 1 килограмма. Вещество задержанный прятал в тайнике, который был оборудован в машине "Тойота Спринтер Кариб". На ней мужчина ехал в Ярославль из Московской области.

- Следственным отделом УФСБ России по Ярославской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5. ст. 228.1 УК России «Незаконное производство и сбыт наркотических средств». Задержанный заключен под стражу на период расследования уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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