В Ярославской области от COVID-19 вылечились еще 27 человек, заболели - 40
В Ярославской области за сутки количество заболевших увеличилось на 40 человек. От коронавируса вылечились 27 ярославцев. На 5 мая статистика по заболеваемости в регионе такова:
- заболевших с начала периода 829:
Ярославль - 396;
Гаврилов-Ямский МР – 110;
Рыбинск – 100;
Тутаевский МР - 48;
Переславский городской округ - 38;
Ростовский МР - 33;
Рыбинский МР - 23;
Ярославский МР – 23;
Угличский МР – 18;
Некрасовский МР – 11;
Даниловский МР – 9;
Первомайский МР - 5;
Борисоглебский МР – 6;
Некоузский МР – 5;
Большесельский МР – 2;
Любимский МР -1
Брейтовский МР - 1
- выздоровевших – 128 человек,
- умерших – 5 человек,
- на лечении – 696 человек (госпитализировано 169),
- лабораторных исследований за сутки – 901,
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 156 человек,
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1213 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU