В Ярославской области от COVID-19 вылечились еще 27 человек, заболели - 40

5 Май 2020 2020-05-05T11:36:59+03:00

От COVID-19 вылечились еще 27 человек, заболели - 40 Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

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В Ярославской области за сутки количество заболевших увеличилось на 40 человек. От коронавируса вылечились 27 ярославцев. На 5 мая статистика по заболеваемости в регионе такова:

- заболевших с начала периода 829:

Ярославль - 396;

Гаврилов-Ямский МР – 110;

Рыбинск – 100;

Тутаевский МР - 48;

Переславский городской округ - 38;

Ростовский МР - 33;

Рыбинский МР - 23;

Ярославский МР – 23;

Угличский МР – 18;

Некрасовский МР – 11;

Даниловский МР – 9;

Первомайский МР - 5;

Борисоглебский МР – 6;

Некоузский МР – 5;

Большесельский МР – 2;

Любимский МР -1

Брейтовский МР - 1

- выздоровевших – 128 человек,

- умерших – 5 человек,

- на лечении – 696 человек (госпитализировано 169),

- лабораторных исследований за сутки – 901,

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 156 человек,

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 1213 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU